Svaka sekunda je bitna

Ivan Tominac

Student sam marketinga i komunikacija te novinar. Rad u medijskoj kući je izazovan i to često donosi gomilanje zadataka. Želja da se isprobam u svemu često znači odnošenje posla doma. Tako sve ono što morate napraviti do 17 h , ne bi li se našlo u novini sljedećeg dana, napravite odmah. S druge strane, sve ono što radite za klijenta i što morate isporučiti do sutra ujutro, radite tu istu večer. Onda dođe vikend, (ne) spavate malo duže, pripremate blog i sav onaj sadržaj za sljedeći tjedan koji iskomunicirate s klijentom za društvene mreže. Zašto dan za nas nadobudne ne traje 48 sati? Tako bismo napokon imali slobodan vikend.